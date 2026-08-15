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  • /தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழும் கொலைகள்... மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நிலை என்ன?

Written ByR Balaji
Published: Aug 15, 2026, 10:20 PM|Updated: Aug 15, 2026, 10:20 PM
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சானாபுத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரஞ்சன் (18) என்ற முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி மாணவரை [00:28], நேற்று இரவு அவரது நண்பர்கள் சிலர் செல்போனில் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் [00:40]. பின்னர் வீடு திரும்பாத நிலையில், இன்று காலை அருகே உள்ள மயான பகுதியில் அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டார். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பாதிரிவேடு போலீசார் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் [01:06]. முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்ததா என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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