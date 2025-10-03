கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யின் தாமதத்திற்கு காரணம் இதுதான்..!

தவெக பேரணியில் கரூரில் ஏற்பட்ட கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த கொடுந்துயரம் நடந்து ஒரு வாரத்தை நெருங்கியும், விஜய் இதுவரை நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்காத நிலையில், இதற்கான காரணம் வெளியாகி அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது...
தவெக பேரணியில் கரூரில் ஏற்பட்ட கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த கொடுந்துயரம் நடந்து ஒரு வாரத்தை நெருங்கியும், விஜய் இதுவரை நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்காத நிலையில், இதற்கான காரணம் வெளியாகி அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது...