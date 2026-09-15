Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /பாஜக எதிர்ப்பில் தவெக உறுதியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்: திருமாவளவன்

Written ByR Balaji
Published: Sep 15, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 15, 2026, 03:20 PM
நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், பெரியாரின் கருத்துக்களைப் பரப்பும் திராவிடர் கழகத்தின் பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்கு அரசு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார். மேலும், திமுகவில் உள்ள சிலர் தொடர்ந்து துரோகப் பட்டம் சூட்டுவதால், திமுக தன்னை சுயபரிசீலனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். பாஜக மற்றும் மதவாத சக்திகளை எதிர்ப்பதில் விசிக எப்போதும் உறுதியாக உள்ளதாகவும், அதேபோல் பாஜக எதிர்ப்பில் தவெகவும் உறுதியாக இருக்கும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் குறிப்பிட்டார். மேலும், தமது வேண்டுகோளை ஏற்று கூட்டணியின் பெயரில் ‘மதச்சார்பற்ற’ என்ற சொல் இணைக்கப்பட்டதாகவும் அவர்
See more

Recommended Videos

சென்னை விமான பயணிகளுக்கு Surprise... இனி பயணிகளுக்கு சிரமமில்லை...
02:22
ஸ்டாலின் தலைமையில் 3வது அணி? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செக் வைக்கிறாரா?
04:10
CM விஜய்யை விமர்சித்தாரா விஜய் சேதுபதி...? வைரலாகும் வீடியோ
02:18
தவெக அரசுக்கு வந்த முதல் சோதனை: விஜய்க்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட்கள் களம் இறங்கியது ஏன்?
04:16
"என் மகனின் கண்களை மீண்டும் பார்க்கணும்"! கிரீஸில் தாய் பாசத்தின் ஒரு புதிய அத்தியாயம்
01:59
சாலையை உடைத்து இயற்கையை மீட்கும் அரசு! பள்ளிக்கரணையில் மெகா பிளான்!
03:11
கோவை புலியகுளம் முந்தி விநாயகர் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தி வெகு விமரிசை
02:22
69 அடி உயர பஞ்சமுக விநாயகர் சிலை: பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு
02:49
TASMAC-ல் இனி வரிசையில் நிற்கவேண்டாம் - புதிய எந்திரம் அறிமுகம்...!
02:28
செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி சிறப்புகள்... A to Z இதோ
03:38
ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்... இனி எல்லாமே வந்தே பாரத்!
02:06
TASMAC-ல் புதிதாக 25 பிராண்டுகள் அறிமுகமாகிறது!
02:09

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM விஜய் ஏஐ Deep Fake வீடியோ வெளியிட்டவர் கைது.. ராஜஸ்தானில் நடந்தது என்ன?
2
3
4
5