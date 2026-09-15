/பாஜக எதிர்ப்பில் தவெக உறுதியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்: திருமாவளவன்

நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், பெரியாரின் கருத்துக்களைப் பரப்பும் திராவிடர் கழகத்தின் பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்கு அரசு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார். மேலும், திமுகவில் உள்ள சிலர் தொடர்ந்து துரோகப் பட்டம் சூட்டுவதால், திமுக தன்னை சுயபரிசீலனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
பாஜக மற்றும் மதவாத சக்திகளை எதிர்ப்பதில் விசிக எப்போதும் உறுதியாக உள்ளதாகவும், அதேபோல் பாஜக எதிர்ப்பில் தவெகவும் உறுதியாக இருக்கும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் குறிப்பிட்டார். மேலும், தமது வேண்டுகோளை ஏற்று கூட்டணியின் பெயரில் ‘மதச்சார்பற்ற’ என்ற சொல் இணைக்கப்பட்டதாகவும் அவர்