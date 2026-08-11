/குவியும் முதலீடுகள் - Industrial Hubஆக உருவெடுக்கும் தூத்துக்குடி!

தூத்துக்குடி... ஆழ்கடல் துறைமுகம், சர்வதேச கடல்வழித்தடங்களுக்கு அருகாமை, சாலை மற்றும் ரயில் இணைப்புகள், SIPCOT தொழிற்பூங்கா என பல்வேறு சாதகங்கள் தூத்துக்குடியை முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் நகரமாக மாற்றியுள்ளன.
இதில் மிகப்பெரிய முதலீடாக பார்க்கப்படுவது HD KSOE-யின் 38 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மெகா கப்பல் கட்டும் தளத் திட்டம். சுமார் 3 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைய உள்ள இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 15 ஆயிரம் பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைத்தொடர்ந்து, Cochin Shipyard நிறுவனம் 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு வசதியை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மின்சார வாகனத் துறையிலும் தூத்துக்குடி முக்கிய இடத்தை பிடிக்கிறது. VinFast நிறுவனம் 7 ஆயிரம்