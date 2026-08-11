Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /குவியும் முதலீடுகள் - Industrial Hubஆக உருவெடுக்கும் தூத்துக்குடி!

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 11, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 11, 2026, 06:40 PM
தூத்துக்குடி... ஆழ்கடல் துறைமுகம், சர்வதேச கடல்வழித்தடங்களுக்கு அருகாமை, சாலை மற்றும் ரயில் இணைப்புகள், SIPCOT தொழிற்பூங்கா என பல்வேறு சாதகங்கள் தூத்துக்குடியை முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் நகரமாக மாற்றியுள்ளன. இதில் மிகப்பெரிய முதலீடாக பார்க்கப்படுவது HD KSOE-யின் 38 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மெகா கப்பல் கட்டும் தளத் திட்டம். சுமார் 3 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைய உள்ள இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 15 ஆயிரம் பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து, Cochin Shipyard நிறுவனம் 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு வசதியை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மின்சார வாகனத் துறையிலும் தூத்துக்குடி முக்கிய இடத்தை பிடிக்கிறது. VinFast நிறுவனம் 7 ஆயிரம்
See more

Recommended Videos

சென்னை இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகளை விரைவுபடுத்த CMRL முக்கிய முடிவு
02:58
ஆறுகளில் தடுப்பணை கட்ட சவுமியா அன்புமணி கோரிக்கை
05:51
சென்னை சிக்கன் விலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
02:13
சட்டப்பேரவையில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் வாக்குவாதம்
06:26
வங்கி ஊழியர்கள் இனி வங்கி வேலை மட்டும் செய்தால் போதாது: இப்படி ஒரு ட்விஸ்டா?
02:15
நடுரோட்டில் மனைவி மீது ஆசிட் வீசிய கணவர்: விழுப்புரத்தில் கொடூரம்
02:24
நிதியமைச்சருக்கு தமிழ் சரியாகப் பேசத் தெரியாதா? அனல் பறந்த விவாதம்... இறுதியில் நடந்த ட்விஸ்ட்!
08:28
சிப்காட்டிற்கான அடிப்படை வசதிகூட இல்லை...! அல்வா கொடுத்ததா திமுக? - அமைச்சர் பதிலடி!
04:53
தமிழ்நாட்டுக்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க முதிலமைச்சர் விஜய் பிளான் என்ன?
03:03
கோவை ரயில் நிலையத்துக்கான முக்கிய அப்டேட்! தெற்கு ரயில்வே பிளான்
02:22
கிண்டலாக பேசிய எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்... குலுங்கி சிரித்த முதல்வர்; லகலப்பான பேரவை
04:23
ஆகஸ்ட் 15... முதல் முறையாக...! முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு
02:20

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருகிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியது என்ன
2
3
4
5