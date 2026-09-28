/தூத்துக்குடிக்கு அடித்த லக்... சர்வதேச முதலீட்டின் அதிரடி அப்டேட்

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Written BySudharsan G
Published: Sep 28, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 28, 2026, 03:00 PM
முத்து நகரம் என்று உலகப் புகழ்பெற்ற தூத்துக்குடி, தற்போது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கடல்சார் தொழில் மையமாக (Maritime Manufacturing Hub) உருவெடுத்து வருகிறது. தென் கொரியாவின் புகழ்மிக்க கப்பல் கட்டும் நகரமான 'உல்சான்' (Ulsan) போல தூத்துக்குடியை மாற்றும் நோக்கில், சுமார் ₹30,000 கோடி முதலீட்டில், ஆண்டுக்கு 25 லட்சம் மொத்த டன் திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு அரசின் சிப்காட், வ.உ.சி. துறைமுக ஆணையம், சாகர்மாலா நிறுவனம் மற்றும் தென் கொரியாவின் பிரபல எச்டி கொரியா ஷிப்பில்டிங் நிறுவனம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. முதற்கட்டமாக முள்ளக்காடு மற்றும் பழையகாயல் கிராமப் பகுதிகளில் சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலம் இதற்காக அடையாளம் காணப்பட்டு,
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