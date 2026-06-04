/வெற்றி பெற்ற தொகுதியே தெரியாதா? வைரலாகும் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் வீடியோ!

தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்துள்ள தவெக அரசில், மீன்வளத் துறை அமைச்சராக உள்ள ஸ்ரீநாத் தொடர்பான ஒரு வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. முதலமைச்சர் விஜயின் நெருங்கிய நண்பரும் நடிகருமான ஸ்ரீநாத், சமீபத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு, தன்னை ஆதரித்து வாக்களித்த மக்களுக்கு நேரில் சென்று நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஈடுபட்டு வந்தார். அப்போது, தூத்துக்குடி தொகுதிக்குப் பதிலாக திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட புன்னக்காயல் பகுதி மக்களிடமும் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இந்த காட்சி தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி, பல்வேறு விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. வீடியோவை பகிர்ந்த நெட்டிசன்கள், “தான்