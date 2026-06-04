Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /வெற்றி பெற்ற தொகுதியே தெரியாதா? வைரலாகும் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் வீடியோ!

வெற்றி பெற்ற தொகுதியே தெரியாதா? வைரலாகும் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் வீடியோ!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:46 PM IST

தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்துள்ள தவெக அரசில், மீன்வளத் துறை அமைச்சராக உள்ள ஸ்ரீநாத் தொடர்பான ஒரு வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. முதலமைச்சர் விஜயின் நெருங்கிய நண்பரும் நடிகருமான ஸ்ரீநாத், சமீபத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு, தன்னை ஆதரித்து வாக்களித்த மக்களுக்கு நேரில் சென்று நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஈடுபட்டு வந்தார். அப்போது, தூத்துக்குடி தொகுதிக்குப் பதிலாக திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட புன்னக்காயல் பகுதி மக்களிடமும் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இந்த காட்சி தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி, பல்வேறு விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. வீடியோவை பகிர்ந்த நெட்டிசன்கள், “தான்

See more

Recommended Videos

முடங்கிய ரயில்வே திட்டங்கள்... வேகம் காட்டும் CM விஜய் - முழு விவரம் இதோ
02:32
வெற்றி பெற்ற தொகுதியே தெரியாதா? வைரலாகும் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் வீடியோ!
01:41
தமிழகம் முழுவதும் கோடை விடுமுறை முடிந்து இன்று பள்ளிகள் திறப்பு
01:14
சிஎம் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை கூடுகிறது
01:07
நாட்டின் தங்கத்தை விற்கிறதா ஆர்பிஐ? ரூபாய் மதிப்பை காக்கும் முயற்சியா?
02:01
செயின் பறிச்சிட்டு ஓடிய வடமாநில வாலிபர்... கையோடு மடக்கிப் பிடித்த போலீஸார்...
01:51
செய்தியாளர்கள் சரமாரி கேள்வி - பரபரப்பு எதுவுமில்லை என மறுத்த விஜயபாஸ்கர்
02:53
கிரிவலம் சென்ற பெண்கள்... நிர்வாணமாக்கி வழிப்பறி செய்த கும்பல்!
02:05
வங்கதேச வெளியுறவு அமைச்சர் கலீலுர் ரஹ்மான் ஐ.நா அமைப்பின் புதிய தலைவராகத் தேர்வு
00:59
"முதலமைச்சர் பிரச்சார மனநிலையிலேயே இருக்கிறார்": தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
06:45
FIFA World Cup 2026: இந்தியாவில் நேரடி ஒளிபரப்பு உரிமையைக் கைப்பற்றி ZEE சாதனை
02:02
சென்னையில் மின்சாரப் பேருந்துகளை அதிகப்படுத்த திட்டம்!
02:16

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
“பதவி மேல் ஆசையில்லை..” தந்தைக்கு சூசகமாக மெசேஜ் சொல்லும் ஜேசன் சஞ்சய்?
Jason Sanjay12 min ago
2
Actress Deepa55 min ago
3
Varun Dhawan1 hr ago
4
toilet seat2 hrs ago
5
Ruturaj Gaikwad2 hrs ago