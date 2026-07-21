/உயிரிழந்த மகன்.. விரட்டும் மருமகள்.. மாமியார் செய்தது என்ன ?

திருநாவலூர் அருகே கணவர் இறந்துவிட்ட நிலையில் அந்த வீட்டில் மாமியாரை உள்ளே விடாமல் மருமகள் கதவை பூட்டிக்கொண்டு மாமியாரை மிரட்டும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அடுத்து திருநாவலூர் அருகே உள்ள சேர்ந்தநாடு விஜயகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராணி. இவரது மகன் அனிஷ். டிரைவர் இவர் இறந்துவிட்ட நிலையில் அந்த வீட்டில் அனீசின் தாய் ராணி மற்றும் அவரது மனைவி சோபியா வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் மாமியார் மருமகள் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் இரண்டு தரப்பினரும் திருவெண்ணைநல்லூர் காவல் நிலையம் மற்றும் உளுந்தூர்பேட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். போலீசார் அதனை விசாரணை நடத்தாமல் தாமதப்படுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே அந்த வீட்டிற்குள் சோபியா