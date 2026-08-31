/நெல்லையை உலுக்கிய சம்பவம்..! துரத்திய பகை..! இப்படி ஒரு கொடூரமா..?

நெல்லை சந்திப்பு மணி மூத்தீஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாஸ்கர் கூலித் தொழிலாளி
இவர் இன்று நண்பர்களோடு மது அருந்திவிட்டு அந்தப் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த போது இரண்டு பேர் கொண்ட மர்ம நபர்கள் அவரை தடுத்து நிறுத்தி உள்ளனர்
பின்னர் அவர்கள் தங்கள் கைகளில் இருந்த அருவாளால் எடுத்து பாஸ்கரை சரமாரியாக வெட்டி உள்ளனர் இதன் பிறகு அவரது தலையை அறுத்து சுமார் 200 மீட்டர் தூரத்திற்கு கொண்டு சென்று தூக்கி வீசி உள்ளனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தச்சநல்லூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு நபருக்கும் பாஸ்கருக்கும் இடையே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு