/போதையில் சித்திரவதை செய்த கணவர்..! கதையை முடித்த மனைவி! பின்னணி இதோ..!

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Published: Aug 20, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 20, 2026, 06:40 PM
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த கொல்ல குப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரம்யா. இவரது கணவர் குமார். இவர்களுக்கு திருமணமாகி 15 ஆண்டுகள் ஆகிய நிலையில் இவர்களுக்கு இரண்டு பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் என 3 பிள்ளைகள் உள்ளனர். மது போதைக்கு அடிமையான குமார் குடித்துவிட்டு தொடர்ந்து மனைவியிடம் சண்டையிட்டு அவரை சித்திரவதை செய்து வந்துள்ளார். இதேபோல நேற்று இரவு வழக்கம் போல குடி போதையில் வீட்டுக்கு வந்த குமார், ரம்யாவுடன் தகராறு செய்து சித்திரவதை செய்ததால் ஆத்திரம் அடைந்த மனைவி ரம்யா கணவரை வீட்டில் இருந்த வெட்டுக் கத்தியால் கழுத்து பகுதியில் பலமாக வெட்டியுள்ளார். இதில் படுகாயம் அடைந்த
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