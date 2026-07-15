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Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 02:20 PM|Updated: Jul 15, 2026, 03:15 PM

எங்க பள்ளியில கஞ்சா புழக்கம் செய்யுறதே முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தான்... என முன்னாள் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருப்பூர் கொங்கு மெயின் ரோட்டில் செயல்பட்டு வரும் அரசு பள்ளியில் கஞ்சா புழக்கம் மற்றும் அதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கடந்த மே மாதம் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவின் தலைவியாக இருந்த சகாயமேரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மண்டியிட்டுப் புகார் மனு ஒன்றை அளித்திருந்தார். இந்த மனுவின் அடிப்படையில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உரிய துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மே 20ம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

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"உங்க கதைய போஸ்டர் அடிப்பேன்!" ஆட்சியரை தனியாக அலறவிட்ட பெண்!
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