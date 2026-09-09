/திருவான்மியூரில் பயங்கரம்! தவெக நிர்வாகி கண்ணன் கொலை | 5 பேர் கைது | சிக்கிய அதிர்ச்சி CCTV காட்சி!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 09, 2026, 11:40 AM|Updated: Sep 09, 2026, 11:40 AM
சென்னை திருவான்மியூரில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி கண்ணன் மர்ம கும்பலால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், 5 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அடையாறு சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட வண்ணாந்துறை ராமசாமி அவென்யூ பகுதியில், இரவு நேரத்தில் கண்ணனை மர்ம கும்பல் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. சம்பவம் தொடர்பாக சாஸ்திரி நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். கண்ணன், ஏற்கனவே B கேட்டகிரி சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியாக இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்ற இரண்டு கொலை வழக்குகள் மற்றும் ஒரு கொலை முயற்சி வழக்கில் அவர் தொடர்புடையவராக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பரணி, கார்த்திக், ஹரிகரன், மணி மற்றும் நரேஷ் ஆகிய 5
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