हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
திருவாரூரில் தனியார் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு படையெடுத்த மதுப்பிரியர்கள்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 06, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Sep 06, 2026, 02:20 PM
join
share
திருவாரூரில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்தால் அரசு மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டன. இதனால் தனியார் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு மதுப்பிரியர்கள் படையெடுத்தனர்.
Recommended Videos
01:12
சென்னை ஏர்போர்ட்டில் நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின் - நடிகை லதா லேட்டஸ்ட் வீடியோ
01:13
டாக்சிக் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ் இன்னும் 800 கோடியை வசூலிக்குமா?
02:25
திருவாரூரில் தனியார் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு படையெடுத்த மதுப்பிரியர்கள்
09:35
மாத்திரை இல்லாமல் BP-ஐ குறைப்பது எப்படி? Dr.Durga Devi விளக்கம்!
07:50
குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் ஏன் வருகிறது? சித்த மருத்துவர் கொடுத்த விளக்கம்
18:00
தவெக கூட்டணி கட்சிகள் கூட்டம் எதற்கு? முக்கிய அப்டேட்
03:22
நேபாளத்தில் பொம்மைகளை வைத்து நடக்கும் இறுதிச்சடங்குகள்
02:34
கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் சாலை விபத்தில் 8 தமிழக மாணவர்கள் உயிரிழப்பு
03:02
தல அஜித்குமாருக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கொடுத்த சர்பிரைஸ்
02:40
மக்கள் பக்கம்தான் தவெக அரசு நிற்கும்: அமைச்சர் சம்பத் குமார்
02:00
யார் தப்பு செய்தாலும் அதற்கான தண்டனை கடுமையாகத்தான் இருக்கும்: அமைச்சர் விக்னேஷ்
03:09
CM விஜய் vs சந்திரபாபு நாயுடு.. தூத்துக்குடி முதலீடு யாருக்கு வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
Trending
News
Photos
Videos
ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கை : தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
2
குரு விபரீத ராஜயோகம் 2026.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி!
3
நிஜமான OG இவர்கள்தான்: SRCC கல்லூரி விழாவில் பிரதமர் மோடி அதிரடி பேச்சு
4
கோயம்புத்தூர் : மேட்ரிமோனி செயலிகள் மூலம் லட்சக்கணக்கில் மோசடி - எச்சரிக்கை
5
வெளுக்கப்போகுது! தமிழகத்திற்கு கனமழை அலர்ட்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?