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ஆதவ் VS EPS..! ஆரம்பமே அனல் பறந்த பேரவை.!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 27, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Aug 27, 2026, 03:00 PM
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தமிழக சட்டப்பேரவை கேள்வி நேரத்தின் போது, முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தாம்பரம் – செங்கல்பட்டு உயர்மட்ட பாலத் திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு முன்வருமா என கேள்வி எழுப்பினார்.
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