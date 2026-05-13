/பெண்களின் பாதுகாப்பையும் முன்னேற்றத்தையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்: சட்டசபையில் சௌமியா அன்புமணி

பா.ம.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி, தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய்யின் தலைமையிலான தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது பேசினார். அதில் சில முக்கிய அம்சங்கள்:
- சமூக நீதி, ஜனநாயகம், சமத்துவம் ஆகியவைதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் அடிப்படைக் கொள்கைகளாகும். இந்தக் கொள்கை நோக்கங்களை எட்டுவதற்காகவே பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறது. போதை இல்லாத தமிழ்நாடு, சமூக நீதி மற்றும் வளர்ச்சியில் சிறந்த புதிய தமிழகம் படைப்போம் என்பதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிலைப்பாடு. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொள்கைகளும் நோக்கங்களும் எப்போதும் தமிழ்நாட்டின் நலனையே முன்னிறுத்துபவையாகும்.
- தமிழ்நாட்டில் 69 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டைப் பாதுகாக்க சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு எனப்படும் சாதிவாரி சர்வே