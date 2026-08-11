Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /குதிரை பேரம் என கூறிய இபிஎஸ் - மாறி மாறி பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர்கள்!

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 11, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 11, 2026, 06:40 PM
குதிரை பேரம் என கூறிய இபிஎஸ் - மாறி மாறி பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் - சலசலப்பான சட்டப்பேரவை!

Recommended Videos

சென்னை இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகளை விரைவுபடுத்த CMRL முக்கிய முடிவு
02:58
ஆறுகளில் தடுப்பணை கட்ட சவுமியா அன்புமணி கோரிக்கை
05:51
சென்னை சிக்கன் விலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
02:13
சட்டப்பேரவையில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் வாக்குவாதம்
06:26
வங்கி ஊழியர்கள் இனி வங்கி வேலை மட்டும் செய்தால் போதாது: இப்படி ஒரு ட்விஸ்டா?
02:15
நடுரோட்டில் மனைவி மீது ஆசிட் வீசிய கணவர்: விழுப்புரத்தில் கொடூரம்
02:24
நிதியமைச்சருக்கு தமிழ் சரியாகப் பேசத் தெரியாதா? அனல் பறந்த விவாதம்... இறுதியில் நடந்த ட்விஸ்ட்!
08:28
சிப்காட்டிற்கான அடிப்படை வசதிகூட இல்லை...! அல்வா கொடுத்ததா திமுக? - அமைச்சர் பதிலடி!
04:53
தமிழ்நாட்டுக்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க முதிலமைச்சர் விஜய் பிளான் என்ன?
03:03
கோவை ரயில் நிலையத்துக்கான முக்கிய அப்டேட்! தெற்கு ரயில்வே பிளான்
02:22
கிண்டலாக பேசிய எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்... குலுங்கி சிரித்த முதல்வர்; லகலப்பான பேரவை
04:23
ஆகஸ்ட் 15... முதல் முறையாக...! முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு
02:20

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருகிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியது என்ன
2
3
4
5