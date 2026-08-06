/கூவம், அடையாறு ஆறுகளை உலகத் தரத்திற்கு மாற்ற திட்டம் - பட்ஜெட்டில் அதிரடி அறிவிப்பு!

தமிழக அரசின் 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில், சென்னை மக்களின் நீண்டகால எதிர்பார்ப்பாக இருந்த கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகள் மறுசீரமைப்பு திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்ஜெட்டில், ஒருகாலத்தில் சென்னையின் குடிநீர்த் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்த கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகள், இன்று கழிவுநீர் கால்வாய்களாக மாறியிருப்பது வேதனைக்குரியது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு அரசுகள் நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவிட்டும், ஆறுகளின் நிலைமை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்படவில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு, கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகளை மீண்டும் இயற்கை வளம் மிக்க நதிகளாக மாற்ற உறுதிபூண்டுள்ளதாக பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென் கொரியாவின் சியோல் நகரில் உள்ள சியோங் கியே சியோன்