/மெட்ரோ ரயில்... ஓசூர் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகாவை இணைக்கும் தென்னிந்தியாவின் முதல் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வேகமெடுத்துள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் பொம்மசந்திரா வரை அமைக்கப்படவுள்ள இந்த மெட்ரோ பாதை, மொத்தம் 23 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் 12 நிலையங்களுடன் உருவாக்கப்பட உள்ளது. முதலில் 20.5 கிலோமீட்டராக திட்டமிடப்பட்ட இந்த வழித்தடம், ஓசூரின் புறநகர் பகுதியில் முனையம் அமைப்பதற்காக கூடுதலாக 2.5 கிலோமீட்டர் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 12 கிலோமீட்டர் கர்நாடகாவிலும், 11 கிலோமீட்டர் தமிழ்நாட்டிலும் அமையவுள்ளது. இதற்காக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள், பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் கழக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியதுடன், ஓசூரிலும் மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகளுடன் திட்டம் குறித்து ஏற்கெனவே ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும்