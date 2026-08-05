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150 நாள் வேலைவாய்ப்பு: தமிழக பட்ஜெட்டில் அதிரடி அறிவிப்பு
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 05, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Aug 05, 2026, 03:00 PM
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'வெற்றி வீடு' திட்டம்: இத்திட்டத்தின் கீழ் 70,000 புதிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும் என்றும், ஒரு வீட்டிற்கு ரூ.5 லட்சம் வீதம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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