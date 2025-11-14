பீகார் தேர்தல் குறித்து சப்பை கட்டு!

வென்றாலும் துள்ளிக் குதிப்பதில்லை, தோல்வியடைந்தாலும் கவிழ்ந்து படுப்பதில்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார். பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், காங்கிரஸ் என்பது மக்களுக்கான இயக்கம் என்றும், வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றி கவலைப்படுவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
