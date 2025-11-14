English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • பீகார் தேர்தல் குறித்து சப்பை கட்டு!

பீகார் தேர்தல் குறித்து சப்பை கட்டு!

வென்றாலும் துள்ளிக் குதிப்பதில்லை, தோல்வியடைந்தாலும் கவிழ்ந்து படுப்பதில்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார். பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், காங்கிரஸ் என்பது மக்களுக்கான இயக்கம் என்றும், வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றி கவலைப்படுவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

வென்றாலும் துள்ளிக் குதிப்பதில்லை, தோல்வியடைந்தாலும் கவிழ்ந்து படுப்பதில்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார். பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், காங்கிரஸ் என்பது மக்களுக்கான இயக்கம் என்றும், வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றி கவலைப்படுவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News