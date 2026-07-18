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மதுப்பிரியர்களுக்கு அடிக்கப் போகுது ஜாக்பாட்! இது புதுச்சேரிக்கு போக வேண்டாம்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jul 18, 2026, 09:00 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 09:00 PM
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தமிழ்நாட்டில் மதுப்பிரியர்களை குஷிப்படுத்தும் விதத்தில், டாஸ்மாகில் 54 புதிய மதுபான பிராண்டுகளை கொள்முதல் செய்ய மாநில அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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