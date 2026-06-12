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மது பிரியர்களுக்கு Good News! பாட்டிலுக்கு ₹10 Extra கேட்டா இனி அபராதம்! தமிழ்நாட்டில் எப்போது?

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 12, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:24 PM IST

தமிழகத்தில் மதுபான விற்பனை முழுமையாக டாஸ்மாக் கட்டுப்பாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக இந்த நடைமுறை தொடர்ந்தாலும், மதுபான கொள்முதல், விநியோகம் மற்றும் விற்பனை தொடர்பாக பல்வேறு முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் ஆட்சிக்கு பிறகு மதுபானக் கொள்கையில் பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே, பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக செயல்பட்டதாக கூறப்பட்ட 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து, டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை மேலும் வெளிப்படையாகவும் திறமையாகவும் மாற்றுவது குறித்து அதிகாரிகள் பரிந்துரைகள் வழங்கி வருகின்றனர். தற்போது தமிழகத்தில் மாதந்தோறும் சுமார் 50 லட்சம் பெட்டி மதுபானங்களும், 35 லட்சம் பெட்டி பீர் வகைகளும் விற்பனையாகும் நிலையில், விற்பனை முறையை மறுசீரமைப்பது குறித்து அரசு

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மது பிரியர்களுக்கு Good News! பாட்டிலுக்கு ₹10 Extra கேட்டா இனி அபராதம்! தமிழ்நாட்டில் எப்போது?
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