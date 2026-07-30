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  • /டாஸ்மாகே வேண்டாம்... சம்பவம் செய்துவிட்ட CM விஜய்

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 06:20 PM|Updated: Jul 30, 2026, 06:24 PM

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக அரசு நிறுவனமான டாஸ்மாக்  மூலமாக நடைபெற்று வந்த சில்லறை மது விற்பனையை, தனியார் மயமாக்குவதற்கு தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2003-ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின் போது, சட்டவிரோத மது விற்பனையைக் கட்டுப்படுத்தவும், அரசின் வருவாயைப் பெருக்கவும் சில்லறை மது விற்பனை முழுமையாக அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டது. தற்போது 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மது வணிகத்தில் இருந்து அரசு படிப்படியாக விலக முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.  

இந்தத் தனியார்மயமாக்கல் முதற்கட்டமாக மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் போன்ற நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம், மாநிலம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் சுமார் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளில், நகர்ப்புறங்களில் அமைந்துள்ள சுமார்

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