/விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் மீது திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட வழக்குகள் வாபஸ்... விஜய் அறிவிப்பு!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 02, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 02, 2026, 03:20 PM
கடந்த 2021 மே முதல் 2026 ஏப்ரல் வரையிலான முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில், தங்கள் வாழ்வாதாரம் மற்றும் உரிமைகளுக்காக அமைதியான முறையில் போராடிய விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது தொடரப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெற அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக சட்டப்பேரவையில் விதி எண் 110-ன் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார். குறிப்பாக பரந்தூர் விமான நிலைய எதிர்ப்புப் போராட்டம் மற்றும் திருவண்ணாமலை சிப்காட் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளும் வாபஸ் பெறப்படுகின்றன. ஜனநாயக உரிமைகளை மதிக்கும் வகையிலும், மனிதநேய அடிப்படையிலும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

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