/அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவசம்! மகளிருக்கான மாஸ் அப்டேட்...!!

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயணத் திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்துவது குறித்து அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது. இதற்காக கர்நாடகாவின் 'சக்தி' திட்டம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் தற்போது சாதாரண அரசு நகரப் பேருந்துகளில் மட்டுமே பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் இலவச பயணத் திட்டத்தை, மேலும் பல வகை அரசு பேருந்துகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவது குறித்து போக்குவரத்துத் துறை ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்காக, கர்நாடக அரசின் 'சக்தி' திட்டத்தின் செயல்பாடு ஆராயப்பட்டு வருகிறது. அந்த மாநிலத்தில் குளிர்சாதனம், ஆடம்பர மற்றும் பிரீமியம் சேவைகளைத் தவிர, சுமார் 26 ஆயிரம் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் கட்டணமில்லா பயணம் செய்யும் வசதி நடைமுறையில் உள்ளது. அதே மாதிரியான திட்டம் தமிழகத்திலும் அமல்படுத்தப்பட்டால், தினமும்