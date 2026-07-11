/தென் தமிழ்நாட்டிற்கு ஜாக்பாட்! 2,670 பேருக்கு வேலை; மெகா திட்டம்..!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 11, 2026, 06:00 PM|Updated: Jul 11, 2026, 06:03 PM

தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளின் அடுத்த பெரிய இலக்காக திருநெல்வேலி உருவெடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், முன்னணி சோலார் உற்பத்தி நிறுவனமான விக்ரம் சோலார் மிகப்பெரிய முதலீட்டு திட்டத்தை திருநெல்வேலி அறிவித்துள்ளது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு அரசும், விக்ரம் சோலாரும் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் கங்கைகொண்டான் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் Battery Energy Storage System உற்பத்தி ஆலை அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்காக நிறுவனம் சுமார்  15 ஆயிரத்து 37 கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்ய உள்ளது. இதன் மூலம் நேரடியாக 2 ஆயிரத்து 670 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு

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