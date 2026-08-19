/சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்; சொல்லாமல் தவிக்கிறேன்..! சிரிக்கவைத்த சபாநாயகர்..!

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Published: Aug 19, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 19, 2026, 06:40 PM
சட்டப்பேரவையில் நடந்த சில விஷயங்கள் கலகலப்பை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

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