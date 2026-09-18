/இந்தியாவில் 10 கோடி பேர் சர்க்கரை நோயால் பாதிப்பு;முந்தைய நிலையில் 13 கோடி பேர்: அமைச்சர் அருண்ராஜ்

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Written ByR Balaji
Published: Sep 18, 2026, 04:40 PM|Updated: Sep 18, 2026, 04:40 PM
இந்தியாவில் சுமார் 10 கோடி மக்கள் சர்க்கரை நோயாலும், 13 கோடி மக்கள் அதன் முந்தைய நிலையிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் [00:00]. சர்க்கரை நோயாளிகளில் 7-ல் ஒருவருக்குக் கண் விழித்திரை பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. ஆரம்பத்தில் எந்தவித அறிகுறிகளும் தென்படாது என்பதால், ஆண்டுதோறும் கண் பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, 30 வயதுக்கு மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் இலவச பரிசோதனையுடன் இக்கண் பரிசோதனையும் ஒருங்கிணைக்கப்படும். மேலும், தமிழகத்தில் புதிய செவிலியர் கல்லூரிகள் தொடங்குதல் மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் கூடுதல் இடங்களை உருவாக்குவதற்கான அரசாணைகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

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