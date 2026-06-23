/சென்னையை விடுங்க... வேலைவாய்பில் அசத்தும் டாப் 3 தொழில் நகரங்கள்...!

பல ஆண்டுகளாக தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் மையமாக சென்னை விளங்கி வருகிறது. லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கும் நகரமாகவும் சென்னை திகழ்ந்து வருகிறது. வாகன உற்பத்தி, தகவல் தொழில்நுட்பம், மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் உற்பத்தித் துறைகளில் சென்னை முக்கிய மையமாகத் திகழ்கிறது. இதன்காரணமாக, சென்னை, மாநிலத்தின் முக்கிய தொழில் நகரமாக திகழ்கிறது. ஆனால் ஓசூர், ஈரோடு மற்றும் ஒரகடம் ஆகிய மூன்று நகரங்கள் தனித்துவமான அடையாளங்களுடன் புதிய வளர்ச்சி மையங்களாக உருவெடுத்து வருகின்றன. பெங்களூருவிலிருந்து வெறும் 40 கிலோமீட்டர் தெலைவில் உள்ள ஓசூர், தமிழகத்தின் முக்கிய உற்பத்தி மற்றும் மின்சார வாகன மையமாக வளர்ந்துள்ளது. 2,500-க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் மற்றும் 4,000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான SIPCOT தொழிற்பூங்காக்களுடன், TVS, Titan, Ashok