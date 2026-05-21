/மாநிலம் முழுவதும் சிறப்புப் பேருந்துகள் - போக்குவரத்து துறை..!

தமிழ்நாட்டில் கோடை விடுமுறை மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கும், சுற்றுலா தலங்களுக்கும் செல்ல வசதியாக மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன. பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, சென்னை மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, உதகை, கொடைக்கானல் போன்ற கோடைவாழிடங்களுக்கும், ஆன்மீகத் தலங்களுக்கும் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். பொதுமக்கள் தங்களின் பயணத்தை எளிதாகத் திட்டமிட ஏதுவாக, இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.