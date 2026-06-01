/‘கொரில்லா’ தாக்குதலை முறியடிக்க; “மணிப்பூரில் கோப்ரா படை”

'கோப்ரா' என்பது, 2008-ல் தொடங்கப்பட்ட நாட்டின் முதன்மை கொரில்லா எதிர்ப்பு படை. அடர்ந்த காடுகளில் பதுங்கியிருக்கும் எதிரிகளை, உளவுத் துறை தகவல்களின்படி துல்லியமாக தாக்கி அழிப்பதில் இந்த படையினர் வல்லவர்கள். இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த கமாண்டோ படையான இது, மலை மற்றும் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் சண்டையிடுவதில் மிகவும் பயிற்சி பெற்றவர்கள். சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், ஒடிஷா போன்ற மாநிலங்களில் இயங்கி வந்த நக்சல்களை, 'கோப்ரா' படையே பெருமளவு ஒடுக்கியது.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் மைதேயி சமூகத்தினா் மற்றும் குகி பழங்குடியினா் இடையே கடந்த 2023 மே மாதத்தில் இருந்து நீடித்துவரும் இன மோதலில் இதுவரை 260-க்கும் மேற்பட்டோா் உயிரிழந்தனா். வீடிழந்த ஆயிரக்கணக்கானோா் தொடா்ந்து நிவாரண முகாம்களில் தங்கியுள்ளனா். இரு சமூகங்களையும் சோ்ந்த ஆயுதக் குழுக்கள்