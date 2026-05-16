இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை!

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 16, 2026, 08:00 PM IST|Updated: May 16, 2026, 08:01 PM IST

சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து சரிவைச் சந்தித்து வருவது பொதுமக்களிடையே பெரும் ஆறுதலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் மாற்றங்கள் காரணமாக, சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 14,750-க்கு விற்கப்படுகிறது.அதேபோல், வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

ஊட்டி மலர்க் கண்காட்சி 18ம் தேதி தொடக்கம்!
பாட்டிலுக்கு 10 வாங்கினா வேலை காலி..! முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு!
பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வு - முதலமைச்சர் கண்டனம்
முடிந்தால் கம்ப்ளைன்ட் கொடு... டாஸ்மாக்கில் அராஜகம்
“பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரம்” தீவிர ஆலோசனையில் CM விஜய்..!
அதிமுகவில் யார் தான் சட்டசபை தலைவர்...? EPS vs SPV - சபாநாயகர் சொன்ன தகவல்

