/இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை!

சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து சரிவைச் சந்தித்து வருவது பொதுமக்களிடையே பெரும் ஆறுதலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் மாற்றங்கள் காரணமாக, சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 14,750-க்கு விற்கப்படுகிறது.அதேபோல், வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.