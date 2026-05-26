/பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு மத்தியில் உயர்ந்த சுங்க கட்டணம்..!

நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து பொதுமக்களுக்குப் பெரும் சுமையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்தே மீளாத சூழலில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 60 தேசிய நெடுஞ்சாலை சுங்கச்சாவடிகளில் (Toll Plazas) சுங்கக் கட்டணம் திடீரென உயர்த்தப்பட்டுள்ளது வாகன ஓட்டிகளிடையே பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தக் கட்டண உயர்வால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் வரத்துக் செலவு அதிகரித்து, அவற்றின் விலையும் உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நடுத்தர மக்கள் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.