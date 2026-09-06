/டாக்சிக் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ் இன்னும் 800 கோடியை வசூலிக்குமா?

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 06, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 06, 2026, 02:20 PM
டாக்ஸிக் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஹிட் அடிக்க இன்னும் 800 கோடி ரூபாய் வசூலிக்க வேண்டுமாம். இப்போது வரை இப்படம் வெறும் 350 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்திருக்கிறதாம்.

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