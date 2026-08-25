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TOXIC மேடையில் தளபதி விஜய்” யாஷ் பேசிய மாஸ் பேச்சு! | Yash Speech About Vijay
Published: Aug 25, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Aug 25, 2026, 02:00 PM
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'TOXIC' திரைப்படத்தின் ப்ரீ-ரிலீஸ் விழாவில் (Pre-Release Event) கன்னட திரை உலகின் முன்னணி நடிகரான 'ராக்கி பாய்' யாஷ், தளபதி விஜய் பற்றி பேசிய மாஸ் வீடியோ!
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