/கிணற்றில் கிடந்த தாய், குழந்தைகள்.. அடுத்தடுத்து நடந்த பயங்கரம்.. ஷாக்கிங் பின்னணி..!

தருமபுரி தடங்கம் அருகே கிணற்றில் தாய், 3 குழந்தைகள் சடலம் மீட்பு... வயிற்றில் கல் கட்டப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்ட உடல்கள்.. நடந்தது என்ன? தருமபுரி மாவட்டம், தடங்கம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் அருகே உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வந்த தாய் மற்றும் அவரது 3 குழந்தைகள் அருகிலுள்ள விவசாயக் கிணற்றில் வயிற்றில் கல் கட்டப்பட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தடங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன். கட்டிட மேஸ்திரியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி அம்சா . காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட இவர்களுக்கு ஜீவிதா , நவீனா, ஜெகநாதன் ஆகிய மூன்று குழந்தைகள் இருந்தனர். கடந்த 19-ஆம் தேதி அம்சா, தனது மூன்று குழந்தைகளுடன் வீட்டை விட்டு