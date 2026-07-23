Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /கிணற்றில் கிடந்த தாய், குழந்தைகள்.. அடுத்தடுத்து நடந்த பயங்கரம்.. ஷாக்கிங் பின்னணி..!

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 08:40 PM|Updated: Jul 23, 2026, 09:09 PM

தருமபுரி தடங்கம் அருகே கிணற்றில் தாய், 3 குழந்தைகள் சடலம் மீட்பு... வயிற்றில் கல் கட்டப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்ட உடல்கள்.. நடந்தது என்ன? தருமபுரி மாவட்டம், தடங்கம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் அருகே உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வந்த தாய் மற்றும் அவரது 3 குழந்தைகள் அருகிலுள்ள விவசாயக் கிணற்றில் வயிற்றில் கல் கட்டப்பட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தடங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன். கட்டிட மேஸ்திரியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி அம்சா . காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட இவர்களுக்கு ஜீவிதா , நவீனா, ஜெகநாதன் ஆகிய மூன்று குழந்தைகள் இருந்தனர். கடந்த 19-ஆம் தேதி அம்சா, தனது மூன்று குழந்தைகளுடன் வீட்டை விட்டு

See more

Recommended Videos

கிணற்றில் கிடந்த தாய், குழந்தைகள்.. அடுத்தடுத்து நடந்த பயங்கரம்.. ஷாக்கிங் பின்னணி..!
02:19
பொருளாதார நெருக்கடியில் மீள முடியாமல் தவிக்கும் பாகிஸ்தான்!
02:37
குண்டும் குழியா.? இனி குட்பை சென்னை மாநகராட்சியின் அதிரடி திட்டம்! மாஸ்டர் பிளான்!
02:24
ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! டிக்கெட் சலுகை நீட்டிப்பு
02:15
நான் தளபதிக்கு ரசிகன், பிறகே அமைச்சர் பதவி எல்லாம் - அமைச்சர் சம்பத்குமார்
02:56
தவெக ஆணவ அரசு.? வன்னியரசு பதிலடி..! திமுக விமர்சனத்திற்கு அதிரடி கவுண்டர்..!
02:50
இனி SMART சிலிண்டர் புரட்சி..! 50% எடை குறைவு; போனில் கேஸ் அலர்ட்..!
03:05
வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள்: சென்னை ICF-க்கு புதிய அனுமதி!
02:23
கிளாம்பாக்கம் ஆகாய மேம்பாலம் திறப்பு எப்போது? சென்னை அப்டேட்
02:42
சென்னை ஏர்போர்டுக்கு என்னாச்சு...? NITI Aayog பரபரப்பு அறிக்கை!
02:10
உயிரிழந்த மகன்.. விரட்டும் மருமகள்.. மாமியார் செய்தது என்ன ?
02:24
சென்னை டு கன்னியாகுமரி 8 வழிச்சாலை: இனி மின்னல் வேகத்தில் பயணம் செய்யலாம்
01:51

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
”இது உங்களுக்கு தேவையில்லாதது”.. அமைச்சர் ஆதவ் சொன்னதை போட்டுடைத்த பாடகர் அறிவு
Therukural arivu36 min ago
2
India vs Zimbabwe1 hr ago
3
AIADMK2 hrs ago
4
Kaagangal3 hrs ago
5
Edappadi Palaniswami3 hrs ago