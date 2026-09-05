/கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் சாலை விபத்தில் 8 தமிழக மாணவர்கள் உயிரிழப்பு

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 05, 2026, 10:40 PM|Updated: Sep 05, 2026, 10:40 PM
கேரள மாநிலம் திருச்சூருக்கு சுற்றுலா சென்ற திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தனியார் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களின் கார் விபத்தில் சிக்கியதில், 8 பேரும் உயிரிழந்தனர்.

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