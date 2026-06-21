/கரூரில் கிடைத்த பொக்கிஷம்... நிலத்தை தோண்டத்தோண்ட காத்திருந்த ஆச்சர்யம்!

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Written BySudharsan G
Published: Jun 21, 2026, 04:40 PM|Updated: Jun 21, 2026, 05:22 PM

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் விவசாய நிலத்தில் பண்டைய தமிழர்கள் பயன்படுத்திய பெரிய அளவிலான 6 அடி உயரம் நீளமும் 2.5 அடி அகலமும் கொண்ட முதுமக்கள் தாழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை அருகே சிவாயம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வேலங்காட்டுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி ஆறுமுகம். இவருக்கு சிவாயம் குளம் அருகே 22 சென்ட் விவசாய நிலம் உள்ளது. இந்த நிலத்தில் சோளம் விதைத்திருந்த நிலையில் சோள அறுவடைக்கு பின்பு நேற்று உழவு பணியை ஆறுமுகம் மேற்கொண்டார். நிலத்தில் சிறு சிறு கற்கள் அதிகளவில் இருந்ததால் கூலி ஆட்கள் மூலம் அவற்றை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டார். சிறு கற்களை அகற்றும் போது செங்குத்தாக தரையில் ஒரு கல் இருந்தது. அதனை தோண்டிய போது அதன்

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