/திமுகவின் விமர்சனம் அவதூறு; தனிநபர் விமர்சனமாக உள்ளது: அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி

Published: Sep 15, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 15, 2026, 03:20 PM
கோவையில் கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி சிறப்புத் தள்ளுபடி விற்பனையைத் தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் சம்பத்குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதியின் மறைமுக அரசியல் விமர்சனம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதை ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும், அதற்குப் பதில் சொல்லத் தேவையில்லை" என்றார். மேலும், கோவை சாலைப் பள்ளங்கள் மற்றும் உப்பிலிபாளையம் போக்குவரத்து நெரிசலுக்குக் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து விரைவில் தீர்வு காணப்படும் எனக் குறிப்பிட்டார்.
திமுகவினரின் விமர்சனங்கள் அவதூறாகவும் தனிநபர் தாக்குதலாகவுமே உள்ளதாகவும், மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதே தங்கள் அரசின் முதன்மை நோக்கம் என்றும் தெரிவித்தார்.