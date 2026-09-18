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திருச்சியில் துரை வைகோ எம்பி பேட்டி
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 18, 2026, 10:00 PM
|
Updated: Sep 18, 2026, 10:00 PM
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திருச்சியில் வரப்போகும் புதிய அரசுத் திட்டங்கள் குறித்து அத்தொகுதி எம்பி துரை வைகோ விளக்கமாக இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளார்
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