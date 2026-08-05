/திருச்சிக்கு மத்திய அரசின் மெகா ஜாக்பாட்: மொத்தமாய் மாறும் திருச்சி நகரம்

திருச்சியின் திருவெறும்பூரில் அமைந்துள்ள இரண்டாவது சிப்காட் (SIPCOT) தொழிற்பேட்டை, மத்திய அரசின் 'பவ்யா' (Bhavya - Bharat Audyogik Vikas Yojna) திட்டத்தின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய நகரங்களுக்கு அருகில், முதலீட்டிற்குத் தயாரான 'பிளக் அண்ட் பிளே' (plug-and-play) வசதி கொண்ட 100 தொழிற்பேட்டைகளை மேம்படுத்துவதை இத்திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 'தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும் துறை' (DPIIT) இத்திட்டத்தை நிர்வகிக்கிறது.
தமிழ்நாடு பாதுகாப்புத் தொழில் வழித்தடத்தின் (Tamil Nadu Defence Industrial Corridor) முக்கிய மையங்களில் ஒன்றான திருச்சியில், தொழில் சூழலை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியாக, திருவெறும்பூர் தொழிற்பேட்டையை பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளித் துறைக்காகப் பயன்படுத்துவது குறித்த ஆரம்பக்கட்ட ஆலோசனைகளும், தொழில் நிறுவனங்களுடனான கலந்துரையாடல்களும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
"திருவெறும்பூர்