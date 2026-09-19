/திருமுருகன் காந்தி மீது நடிகர் ரஞ்சித் சரமாரி விமர்சனம்

Published: Sep 19, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 19, 2026, 09:40 PM
முன்பெல்லாம் திரைப்படங்கள் உறவுகளையும் கூட்டுக்குடும்ப நன்மைகளையும் போதித்த நிலையில், தற்போது போதை மற்றும் வன்முறையை முன்னிறுத்துவதாக நடிகர் ரஞ்சித் ஆதங்கப்பட்டார். பிரதமர் மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்ததற்கே சமூக வலைதளங்களில் அவதூறாகத் திட்டுவதாகவும், திருவள்ளுவர், முதல்வர் அல்லது சாமி பற்றிப் பேசினாலே விமர்சிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். கலை உலகில் தொழில் மற்றும் வருமானம் பாதிக்கப்பட்டாலும் தன் கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்கப்போவதில்லை என்றும், காவல்துறையின் பாதுகாப்பு தேவைப்படாத அளவுக்கு அமைதியான முறையில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்பதே தன் விருப்பம் என்றும் அவர் கூறினார்.