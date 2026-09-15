/அண்ணா, பெரியாரைப் பற்றி முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தெரியுமா - டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்!

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Published: Sep 15, 2026, 06:20 PM|Updated: Sep 15, 2026, 06:20 PM
"சினிமாவில் நடித்தவர் இப்போது மக்கள் முன் நடிக்க ஆரம்பித்து இருக்கிறார்"- விஜய் குறித்து டிடிவி தினகரன் பேட்டி; இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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