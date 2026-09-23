/கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் கூட்டணி உறுதியாக உள்ளது - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 23, 2026, 09:20 PM|Updated: Sep 23, 2026, 09:20 PM
தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இடையிலான கூட்டணி உறுதியாக உள்ளதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேச்சு

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