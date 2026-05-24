/CM விஜய்யின் “பேஸ்-2 ஆபரேஷன்” திமுகவைத் தகர்க்க விஜய் வியூகம்..?

தமிழ்நாட்டில் திமுகவின் கோட்டையைத் தகர்க்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், முதலில் திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளைத் தன்பக்கம் ஈர்த்தார். அதைத்தொடர்ந்து, திமுகவில் அதிருப்தியில் உள்ள சீனியர் தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்களைத் தன்வசப்படுத்த, இரண்டாம் கட்ட ஆபரேஷன் மூலம் மாஸ்டர் பிளான் வியூகங்களை வகுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசியலில், கூட்டணி சமன்பாடுகளை முற்றிலுமாக மாற்றியமைத்து வரும் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம், தற்போது அடுத்த கட்ட அரசியல் நகர்வை நோக்கி செல்வதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளை தனது ஆட்சிக்குள் இணைத்துக் கொண்டதன் மூலம் முதல் கட்ட அரசியல் இலக்கை தவெக வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியுள்ளது. இப்போது அதைவிட முக்கியமான “பேஸ்-2 ஆபரேஷன்” தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன்