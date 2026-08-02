/தவெக அரசு தப்பிக்குமா? செல்வாக்கை நிரூபிக்கப்போவது யார்? களம் யாருக்கு சாதகம்?

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Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 10:40 PM|Updated: Aug 02, 2026, 10:50 PM

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 7 தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இது தவெக அரசை எடைபோடும் தேர்தல் என்பதால் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றாலும், தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார். ஆனால், இப்போது வரவிருக்கும் 7 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல்தான் தவெக அரசின் உண்மையான அக்னிப் பரிட்சை. தேர்தலின் போது மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் தவெக 108 இடங்களைப் பிடித்தது. ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆதரவுடன் விஜய் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றார். ஆனால், அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை, எதிரிகளும் இல்லை

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