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கூவம் ஆற்றை சீரமைக்க தவெக அரசு திட்டம்! புதிய அப்டேட்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 26, 2026, 01:00 PM
|
Updated: Sep 26, 2026, 01:00 PM
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கூவம் ஆற்றைக் முழுமையாக மறுசீரமைக்க தவெக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு சீரமைக்க முதல்கட்ட டெண்டர் விரைவில் வெளியாக உள்ளது
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