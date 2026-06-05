/ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்த மாணவிகள்! பள்ளிக்கு வந்ததும் அமைச்சர் செய்த செயல்!

தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறைக்குப் பின் இன்று பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டன. சென்னை கிழக்கு தாம்பரத்தில் உள்ள மிசிரிமால் புக்ராஜ் போரா அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில், மாணவிகளுக்குப் பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்பதாக இருந்த மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார், திட்டமிட்ட நேரத்தை விட சுமார் ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக வருகை தந்தார். மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் ஆகியோர் முன்னதாகவே வந்திருந்த நிலையில், பள்ளி திறந்த முதல் நாளே அமைச்சரின் வருகைக்காக மாணவிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இது அங்கிருந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே தொடக்கத்தில் சற்று அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. பின்னர், பள்ளிக்கு வருகை தந்த அமைச்சர்