மருத்துவமனைக்கு சென்றது ஏன்? - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம்!

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதற்கு பல்வேறு கருத்துகள் பொதுவெளியில் பரப்பப்பட்ட நிலையில், இதற்கு கோவை விமான நிலையத்தில் பதிலளித்த வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன். மாஸ்டர் செக் அப் என்ற அடிப்படையில் மருத்துவமனையில் தங்கி அனைத்து பரிசோதனைகளும் செய்து முடிக்கப்பட்டதாகவும், அனைத்து பரிசோதனை முடிவுகளும் சரியாக உள்ளதாகவும் கூறினார். கோவை விமான நிலையத்தில் பேட்டி அளித்த செங்கோட்டையன், 8 மாதகாலமக கடுமையான உழைப்பு. ஆண்டுக்கு இருமுறை உடல் பரிசோதனை செய்வது வழக்கம். 8 மாதம் ஆனதால் தங்கி பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. மாஸ்டர் செக் அப் என்ற அடிப்படையில் மருத்துவமனையில் தங்கி அனைத்து பரிசோதனைகளும் செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பரிசோதனைகளும் சரியாக இருக்கின்றது என்ற ஒப்புதலை மருத்துவமனை வழங்கியிருக்கிறது. விரைந்து அனைத்து பணிகளும் செய்வதற்கு சென்னை சென்று கொண்டு