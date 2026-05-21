  /தேசிய அரசியலில் கால் பதிக்கும் TVK... விஜய் விசில் வெற்றி - முழு பின்னணி

தேசிய அரசியலில் கால் பதிக்கும் TVK... விஜய் விசில் வெற்றி - முழு பின்னணி

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 21, 2026, 06:40 PM IST|Updated: May 21, 2026, 06:46 PM IST

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய்க்காக, பின்னணியில் செயல்பட்ட டிஜிட்டல் வியூக நிபுணர்கள், தற்போது தேசிய அரசியலுக்கே செல்லும் வகையில் புதிய திட்டங்களை தீட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் பிரச்சார உத்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, பிரசாந்த் கிஷோரின் ‘I-PAC’
நிறுவனத்தைப் போல, ஒரு பெரிய அரசியல் ஆலோசனை நிறுவனத்தை உருவாக்க டிவிகே டிஜிட்டல் குழு ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிறுவனம் மூலம் வட மாநிலங்கள் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் போட்டியிடும் முக்கிய அரசியல் தலைவர்களுக்கு தேர்தல் வியூகங்கள், டிஜிட்டல் பிரச்சாரம், சமூக ஊடக மேலாண்மை போன்ற சேவைகள் வழங்கப்படலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தவெகவின் மற்றொரு முக்கிய உத்தியாக 'பூத் லெவல் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள்’ பார்க்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு

