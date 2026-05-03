"விஜய் எந்த தொகுதியிலும் ஜெயிக்க மாட்டார்"-நயினார்!

கருத்துக்கணிப்பு முறையாக இருந்தால் அதன் மீது நம்பிக்கை இருக்கும், பல நேரங்களில் கருத்து திணிப்பாகதான் உள்ளது என்றும், தன்னைப் பொருத்தவரை விஜய் எந்த தொகுதியிலும் ஜெயிக்க மாட்டார் என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். கன்னியாகுமரியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
